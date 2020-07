TORINO- Per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione la Juventus ha sempre nel mirino Nicolò Zaniolo, pupillo del ds Fabio Paratici. Il ragazzo è però al momento ritenuto un punto fermo della Roma, che non scende dalla valutazione fatta di 60 milioni di euro. Il club bianconero, per abbassare le pretese, potrebbe nuovamente proporre alla società capitolina lo scambio con Bernardeschi.

