Virgili (amico Sarri): “Buoni rapporti con la Juve, il sogno sarebbe vederlo alla Fiorentina”

TORINO- Aurelio Virgili, amico intimo di Maurizio Sarri, ha parlato dell’ex allenatore bianconero ai microfoni di Tuttosport: “Spero di rivederlo in panchina prima di Natale. Nonostante quello che si legge in giro, lui con la Juve ha buoni rapporti e lo dimostra il fatto che sta parlando con il club per discutere della risoluzione del contratto. Sono in cerca di un accordo che soddisfi tutti, liberando Maurizio per una nuova squadra. Futuro? L’ho sentito, lui è sereno e sa che gli esoneri capitano a tutti. Il mio sogno sarebbe quello di vedere allenare la Fiorentina, sarebbe il massimo. Napoli? Maurizio è un professionista e con De Laurentiis è rimasto in buoni rapporti”.