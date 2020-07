Sarri: “La Lazio domani può ritrovare le motivazioni, Chiellini starà fermo qualche giorno. Futuro? Ho un contratto con la Juve e voglio rispettarlo”

TORINO- Alla vigilia del big match con la Lazio, previsto per domani sera all’Allianz Stadium, Maurizio Sarri risponderà alle domande dei giornalisti nella sala conferenze dello stadio bianconero. Evento in diretta qui su Juvenews.eu a partire dalle 16.30:

SULLA LAZIO- “Durante la stagione si è dimostrata una grande squadre e, anche se attraversato un momento difficile, in una partita singola può ritrovare ambizioni. Partita difficile contro una squadra forte, contro cui abbiamo sempre fatto fatica”.

SUL TRIDENTE- “In questo momento abbiamo fatto una ventina di gol nelle ultime partite. Dobbiamo preoccuparci in primis di essere più solidi difensivamente. Il lavoro in questo momento è più rivolto a quello, non è importante chi gioca davanti quanto il lavoro che si fa per la squadra”.

SUL GIOCO- “Abbiamo trovato tre squadre in grande condizione in questo momento e lo dimostrano i risultati. In questo momento tutte le squadre hanno difficoltà ad essere al massimo per 90 minuti, stiamo assistendo a delle partite strane, che girano in maniera incomprensibile. Stiamo giocando in una situazione anomala e in più abbiamo trovato squadre con un alto livello di organizzazione”.

SUGLI INFORTUNATI- “Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno lavorato a parte ultimamente. Oggi vedremo come staranno. Chiellini deve stare fermo per qualche giorno, è il più indietro di condizione, Vedremo domani chi potrà giocare, sapendo di avere soluzioni alternative”.

SU CUADRADO- “Possiamo giocare in avanti con lui o con Douglas, vedremo quale soluzione scegliere. Il discorso è sempre il lavoro difensivo, il creare presupposti per essere poco esposti agli attacchi avversari”.

SULLE CRITICHE- “Ci sono dei rischi che sono connessi col mestiere. Vivo la situazione in un modo normale, se vinci va bene, se perdi no. La conseguenza sono le critiche all’allenatore, ma fa parte del mestiere. Non bisogna avere paura. La squadra è abituata a lottare per questi traguardi. Poi stiamo vivendo un momento che in centinaia di anni di storia del calcio non era mai stato vissuto e che ora crea difficoltà ulteriori. C’è chi ha alti e bassi maggiori e chi di meno, ma purtroppo bisogna giocare. Mentalmente i ragazzi sono pronti a questi periodi, che vanno affrontati con la giusta serenità”.

SUL FUTURO- “Ho un contratto e per quanto mi riguarda lo voglio onorare. Bisogna pensare alle singole partite, senza guardare ai prossimi 12 mesi. Testa ai prossimi impegni, con la Lazio in primis. Poi nel calcio il futuro è conseguenza di quello che succede”.

SUL SUO NAPOLI- “Sono due situazioni diverse. Qui il lavoro è appena cominciato, al Napoli i 91 punti li abbiamo fatti il terzo anno, con una squadra più pronta sotto certi punti di vista. Bisognerà vedere se riuscirò a restare tre anni qui alla Juve. Per quanto riguarda i punti penso che la stagione sia stata condizionata per almeno tre squadre in testa alla classifica dalla situazione atipica. Lavorare nel calcio è difficile ovunque, qui la criticità è maggiore perchè l’interesse a livello mondiale è superiore. A Napoli la criticità è più locale. Nel calcio ci si dimentica delle difficoltà”.

SUL CHELSEA- “Ho un contratto in essere e voglio andare avanti con la Juve. A Londra la situazione era diversa. Mi piaceva la Premier, ho vissuto un’esperienza bellissima, ma volevo tornare in Italia”.

SULLE PRESSIONI- “Mi sento meglio a non essere un inseguitore. Ora sono davanti e mi sento meglio rispetto a quando dovevo inseguire la Juve”.

