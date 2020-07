Verso Juventus-Lazio, le probabili scelte di Sarri

TORINO- La sfida tra Juventus e Lazio di questa sera è quella che chiuderà questa trentaquattresima giornata di campionato. Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha praticamente scelto la formazione che scenderà in campo. Szczesny tra i pali, difesa a quattro formata da Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, insieme a Pjanic e Rabiot, dovrebbe esserci Bentancur, che ha ormai smaltito i problemi fisici post-Sassuolo. Tridente offensivo composto da Ronaldo, Dybala e probabilmente Cuadrado (favorito su Douglas Costa per sostituire lo squalificato Bernardeschi).

