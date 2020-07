Verso Juventus-Lazio, la probabile formazione biancoceleste

TORINO- In casa Lazio Simone Inzaghi deve pensare a far fronte alle numerose assenze dovute a squalifiche ed infortuni. Contro la Juventus, come riferito da Sportmediaset, il tecnico biancoceleste dovrebbe continuare a fare affidamento sul 3-5-2. Tra i pali Strakosha, che dovrebbe guidare una difesa formata da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. A centrocampo Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic e Anderson. In avanti, vista l’assenza di Correa, dovrebbe essere Caicedo a fare coppia con Immobile.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<