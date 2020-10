TORINO- La Juve prepara la sfida di Crotone, prima partita dopo lo stop per le Nazionali, in programma sabato sera alle 20.45. Come riportato da Tuttosport, mister Pirlo ha diversi problemi in attacco. Saranno infatti indisponibili Cristiano Ronaldo (positivo al Covid), Aaron Ramsey (ko con la Nazionale) e probabilmente Paulo Dybala (gastroenterite). Possibile, quindi, che il tecnico lanci Federico Chiesa dal primo minuto in avanti con Morata e Kulusevski.