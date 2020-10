TORINO- Con Cristiano Ronaldo risultato positivo al Coronavirus e Paulo Dybala alle prese con una gastroenterite, Andrea Pirlo si trova in difficoltà in vista della gara di sabato a Crotone. Come riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero dovrà quindi fare affidamento in attacco su Alvaro Morata, che dovrebbe essere coadiuvato da Dejan Kulusevski. Verso la panchina, invece, il neo acquisto Chiesa, che solamente venerdì si allenerà con i nuovi compagni.