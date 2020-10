TORINO- Anche contro la Bolivia, Paulo Dybala non potrà scendere in campo per colpa di una gastroenterite. Il problema lo costringerà a tornare a Torino anzitempo, ma potrebbe costargli la titolarità nella gara di sabato sera con il Crotone. Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo sembra infatti orientato a puntare su uno tra Alvaro Morata e Dejan Kulusevski per affiancare Ronaldo in attacco.