TORINO- La Juventus continua a preparare la gara di Crotone, prevista per domani sera all’Exio Scida. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo ha ancora diversi dubbi di formazione. Uno di questi riguarda la porta, con Wojciech Szczesny che potrebbe godere di un turno di riposo in vista dell’impegno in Champions contro la Dinamo Kiev di martedì. Al suo posto giocherebbe Buffon.