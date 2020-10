Calciomercato Juventus, spunta una notizia da fuori di testa: ipotesi folle!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quando si parla di calciomercato, bisogna aspettarsi veramente di tutto. Soprattutto quando si parla di Juventus poi, è facile trovarsi di fronte a indiscrezioni davvero pazzesche e ipotesi a dir poco clamorose. E bisogna sempre saper distinguere tra le voci che possono essere concrete e quelle invece prive di qualsiasi fondamento. Ve lo abbiamo ripetuto spesso, anche di recente. Siamo stati sempre i primi a riportarvi ogni indiscrezione che circola in ambiente bianconero, sottolineandovi ogni volta se tali voci potevano corrispondere al vero o meno.

Ad esempio vi abbiamo smentito la voce riguardante Leo Messi circolata negli scorsi giorni. E anche quella del possibile addio già deciso di CR7 a fine stagione. Giusto per citare solo gli ultimi esempi. Fatte dunque queste doverose premesse, oggi vi riportiamo l’ennesima notizia bomba che è arrivata proprio in queste ultime ore dall’Inghilterra. A riportarla è stato il noto quotidiano britannico Mirror, secondo cui la Juventus sarebbe pronta ad un’offerta monstre per portare Kylian Mbappé a Torino. Sempre la stessa fonte ha dato anche alcuni dettagli (altrettanto clamorosi e incredibili) sulla presunta trattativa.

L'offerta bianconera al PSG consisterebbe in una parte cash più il cartellino di Cristiano Ronaldo. Un'offerta monstre che, in totale, sfiorerebbe addirittura i 400 milioni di euro. Bastano questo per capire che un'ipotesi del genere è assolutamente fuori di testa. Totalmente folle e fuori mercato, calcolando anche i parametri attuali della Juventus. Che Mbappé piaccia alla Vecchia Signora può anche essere vero (e a chi non piace?), ma l'attaccante francese rimane fuori portata della Vecchia Signora e cifre del genere non possono essere assolutamente contemplate dalla Juve. Niente illusioni: Mbappé è fuori dai radar bianconeri. Tornando a parlare invece di qualcosa di ben più concreto, sulla lista della spesa bianconera ci sarebbero molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo.