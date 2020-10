Verso Crotone-Juventus, le probabili scelte di Pirlo

TORINO- Sky Sport prova ad ipotizzare la formazione che Andrea Pirlo farà scendere in campo sabato sera a Crotone. In porta toccherà ancora a Szczesny, dietro la difesa formata da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo, da destra verso sinistra, potrebbero agire Cuadrado, Bentancur, Arthur (favorito su Rabiot) e Frabotta. In avanti, viste le diverse indisponibilità, sicuri del posto saranno Morata e Kulusevski, mentre Dybala e Chiesa si giocano l’ultima maglia del tridente.