UFFICIALE: Rugani è un giocatore del Rennes

TORINO- La Juventus, tramite un comunicato, ha confermato il passaggio di Daniele Rugani al Rennes in prestito oneroso (1,5 milioni) per la prossima stagione: “Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano. Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes. Si chiude così una storia, quella fra Daniele e la Signora fatta di vittorie, di crescita, di soddisfazioni reciproche. Con noi Rugani ha vinto tanto, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe. E senza mai far mancare impegno, educazione, serietà e amore per la maglia”.