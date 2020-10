TORINO- Ultime ore di mercato frenetiche per la Juventus, attiva sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Di quest’ultimo gruppo da parte anche il giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, appena rientrato dall’annata passata in prestito al Perugia. Il ragazzo, nella prossima stagione, giocherà in prestito tra le file del Parma, che ha da poco ufficialmente depositato il suo contratto in Lega.