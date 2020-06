UFFICIALE – Buffon e Chiellini rinnovano fino al 2021

TORINO – La notizia era nell’aria già da un po’, ma negli ultimi minuti la Juventus ha dato l’ufficialità: Gigi Buffon e Giorgio Chiellini saranno bianconeri per un altro anno. Sui social la Juventus ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con le due leggende per un’altra stagione. I nuovi contratti dei due capitani scadranno nel 2021. Questo il comunicato comparso su juventus.com

Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni .

Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle.