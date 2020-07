Udinese-Juventus, Dybala arma in più per Sarri

TORINO- Poche ore ad Udinese-Juventus, match che potrebbe regalare alla squadra di Maurizio Sarri il nono scudetto consecutivo. Il tecnico toscano punterà sicuramente su Paulo Dybala, vista anche l’assenza forzata di Gonzalo Higuain in avanti. La Joya ha nei friulani una delle sue vittime preferite in Serie A, avendo messo già a segno 6 gol in queste sfide. Il tifo juventino si aspetta che questo bottino possa incrementarsi stasera.

