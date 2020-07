Udinese-Juventus, domani la conferenza di Maurizio Sarri

TORINO- Neanche il tempo di godersi il successo sulla Lazio che la Juventus deve tornare subito in campo. I bianconeri sono attesi giovedì sera alla Dacia Arena dall’Udinese, nel primo dei match point validi per la conquista dello scudetto. In caso di mancato successo dell’Inter contro la Fiorentina, con conseguente affermazione a Udine, la Vecchia Signora potrebbe gioire per la nona affermazione consecutiva in Italia. Domani, intanto, Maurizio Sarri è atteso in conferenza stampa nella sala apposita all’interno dell’Allianz Stadium. Appuntamento a partire dalle 16.30.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<