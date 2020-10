TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre parlando della positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Cr7 salterà sicuramente le gare della Juve contro Crotone e Dinamo Kiev, mentre punta ad esserci in Champions con il Barcellona (dovrà risultare negativo al tampone entro il 21 ottobre). Intanto l’Italia si prepara ad affrontare l’Olanda in serata, mentre Inter (bilancio in passivo) e Torino (caso biglietti) devono affrontare dei problemi interni: