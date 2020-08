Top 11 under21 Serie A, due juventini nella formazione

TORINO – Tramite un indice che tiene conto delle statistiche della stagione, Wyscout ha stilato la top undici dei cinque principali campionati europei. In quella della Serie A, tra giocatori già affermati e giocatori in rampa di lancio, compaiono due juventini: De Ligt e Kulusevski (che ha però trascorso la stagione tra le file del Parma). Questa la formazione completa: “Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina). Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate alcune novità a dir poco clamorose per il mercato bianconero. Spuntano due nomi assolutamente folli, delirio totale: ma scherziamo? >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<