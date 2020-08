Tardelli: “Pirlo potrà diventare un ottimo tecnico, saprà gestire bene lo spogliatoio della Juve”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli ha parlato della situazione in casa Juventus: “Pirlo è stata un’idea di Agnelli. Può fare l’allenatore, in campo dettava i tempi di gioco e conosce bene questo sport. Anche quando dovrà prendere scelte importanti credo riuscirà a gestire bene lo spogliatoio. Non ha esperienza ma la società saprà supportarlo e potrà diventare un ottimo tecnico”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<