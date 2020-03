Tagli in casa Juve, risparmiati 90 milioni

TORINO – Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, molte squadre stanno preparando le prossime mosse per garantirsi una degna sopravvivenza dal punto di vista finanziario. La Juventus apre la pista in Serie A, raggiungendo un accordo storico con i propri calciatori e il tecnico. Tagli per circa 90 milioni di euro, con i tesserati che rinunciano a quattro mensilità sui compensi di questa stagione. L’accordo dovrebbe anche prevedere che una parte di quei compensi vengano versati sui conti dei calciatori, ma dopo luglio, evitando così che quelle spese finiscano sull’esercizio di quest’anno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<