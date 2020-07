Tacchinardi: “Sarri non cambierà filosofia, va di moda dargli le colpe di tutto”

TORINO- Ai microfoni del Corriere della Sera, Alessio Tacchinardi ha analizzato la situazione in casa Juve: “Sarri non cambierà mai la filosofia che gli ha permesso di arrivare alla Juve, di questo sono convinto. A lui piace dominare la partita, anche a costo di pagare un conto salato come successo ultimamente. Mi viene in mente la parentesi di Gasperini all’Inter, morto inseguendo idee poi rivelatesi vincenti all’Atalanta. L’anello debole è il centrocampo, in cui si sente la mancanza di Khedira e si rimpiange il mancato arrivo a gennaio di Kulusevski. Ma anche i terzini, escluso Cuadrado, non stanno rendendo. Va però di moda dare la colpa di tutto a Sarri”.

