Tacchinardi: “Con Chiesa Juve al completo, Rabiot e Ramsey devono fare la differenza”

TORINO- Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della situazione in casa bianconera ai microfoni del Corriere di Torino: “Con Chiesa penso che la squadra sia ora al completo. La Juve rischia di avere qualcosa in meno a centrocampo, ma Rabiot e Ramsey sono giocatori che possono fare la differenza. Devono riscattarsi dopo una stagione in cui hanno reso meno di quanto ci si aspettasse da loro. Scudetto? Credo che i bianconeri siano mezzo passo avanti all’Inter. Dietro ci sono Atalanta e Napoli, ma sicuramente sarà un campionato combattuto”.