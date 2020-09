TORINO- Alla fine della telenovela Luis Suarez resterà in Liga, ma non tra le file del Barcellona. Il centravanti uruguaiano, a lungo trattato dalla Juventus prima del ritorno di Morata, diventerà infatti un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Come riportato dal Mundo Deportivo, il numero 9 ha già abbandonato il centro di allenamento blaugrana, salutando compagni e dirigenti prima di iniziare la sua nuova avventura.