Sturaro: “Alla Juve ho vissuto bei momenti, ma ora penso alla salvezza col Genoa”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Sturaro ha parlato in vista della gara di domani sera con la Juventus, sua ex squadra: “Il primo scudetto con i bianconeri fu una grande emozione e, per di più, festeggiammo proprio nello spogliatoio del Genoa. Ho vissuto bei momenti a Torino e, dopo aver vestito la maglia della Juve, il destino ha voluto che tornassi a Genova e sono contento. Noi ora continuiamo a lottare per raggiungere la salvezza”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<