TORINO – L’attaccante della Juve femminile Andrea Staskova, ha prolungato il suo contratto con le bianconere fino al 2022. Notevole il suo entusiasmo, come si può apprendere attraverso un tweet postato proprio dalla giocatrice sul suo profilo ufficiale che, recita cosi: “Sono molto felice di continuare a far parte della famiglia Juventus fino al 2022 e di fare tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi comuni.