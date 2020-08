Staff Pirlo: l’Hajduk vuole un milione per liberare Tudor

TORINO- Igor Tudor potrebbe tornare a Torino a breve. L’ex difensore croato, dopo quasi un decennio in bianconero da calciatore, potrebbe infatti entrare a far parte dello staff di Andrea Pirlo. Come riportato da Tuttosport, però, l’Hajduk Spalato vorrebbe un milione di euro per lasciare libero l’ex allenatore dell’Udinese. Una cifra che la Juve non ha intenzione di pagare, anche se le sensazioni sulla buona riuscita dell’affare rimangono.

