Staff Pirlo, ecco chi potrebbe arrivare

TORINO- Come riportato dal Corriere dello Sport, si stanno continuando a delineare ruoli e nomi dei collaboratori che entreranno a far parte dello staff di Andrea Pirlo. Quasi fatta per il ritorno a Torino di Paolo Bertelli, preparatore atletico ai tempi di Conte, che risolverà il proprio contratto con la Samp nelle prossime ore. Ancora caccia al vice-allenatore: si è fatto il nome di Andreazzoli, ma è possibile una permanenza di Martusciello, secondo di Sarri nell’ultima stagione.

