Spadafora: “Il protocollo va rispettato con rigore. Dobbiamo continuare ad avere prudenza”

TORINO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato in seguito all'incontro odierno con il presidente della FIGC Gravina: "Abbiamo analizzato la situazione in generale. Dall'incontro che abbiamo avuto sono convinto del fatto che, ad oggi, il protocollo in vigore sia quello giusto da tenere e adottare e che vada rispettato da tutti con il massimo rigore. La prudenza che abbiamo avuto nei mesi scorsi è quella che dobbiamo avere ancora in futuro. Se la situazione dovesse cambiare, siamo pronti come Governo a fare la nostra parte. Anche nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico è ben chiaro che l'autorità sanitaria locale può intervenire su casi particolari, se ci fossero esigenze particolari e gravi a livello territoriale. Quando lo fa, l'importante è che ci sia una motivazione legata a delle esigenze che possono variare".