TORINO- Con la doppietta rifilata alla Lazio, oltre a regalare i tre punti in classifica alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha permesso a Maurizio Sarri di raggiungere un nuovo record. Come riportato da Opta, il tecnico toscano è infatti il primo allenatore in Serie A a potersi vantare di aver avuto due giocatori che hanno raggiunto almeno 30 gol in campionato (l’altro era Higuani che nel 2016 arrivò a 36 gol totali).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<