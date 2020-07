Sarri, l’ombra di Zidane sul futuro in bianconero

TORINO- Come affermato da lui stesso in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha intenzione di rispettare il contratto con la Juve, valido fino al 2022. La Gazzetta dello Sport, però, riporta di un interessamento bianconero verso Zinedine Zidane, insicuro del proprio futuro al Real Madrid dopo aver vinto la sua seconda Liga da allenatore. Il tecnico francese conosce alla perfezione l’ambiente torinese ed è in ottimi rapporti con il presidente Agnelli e non è escluso che, in caso di mancato scudetto, sulla panchina della Vecchia Signora possa presto sedersi lui.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<