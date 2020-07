Sarri, la conferma dipende dallo scudetto

TORINO- Il mezzo passo falso di Reggio Emilia, dove la Juventus non è riuscita ad andare oltre il 3-3 con il Sassuolo, ha rimesso in discussione Maurizio Sarri. A cinque giornate dal termine del campionato i bianconeri sono ancora primi a 6 punti di vantaggio sull’Inter e il tecnico toscano gode per questo della massima fiducia della società. Come riferito da Sky Sport, però, se la Vecchia Signora dovesse fallire l’appuntamento con il nono scudetto consecutivo non sarebbe da escludere un avvicendamento in panchina.

