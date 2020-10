TORINO- La Juventus è attesa dalla super-sfida di mercoledì sera contro il Barcellona in Champions League. Una partita per cui è in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Covid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il club bianconero può sperare ancora nel recupero del portoghese, il cui ultimo tampone ha dato carica virale bassissima. Domani, per lui e per il resto della squadra, in programma altri test.