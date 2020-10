Ronaldo separato da Georgina: ecco come stanno vivendo i due

TORINO- Come riportato dal quotidiano portoghese Correio de Manha, Cristiano Ronaldo e la sua dolce metà Georgina stanno vivendo da separati in casa. A causa della positività al Covid del fenomeno bianconero, infatti, i due non possono stare a contatto, nonostante la negatività della modella e dei quattro figli. Entrambi, al momento, si trovano a Torino in due appartamenti adiacenti della villa, ma con entrate separate. Sei camere da letto e sei bagni, con Cr7 che ovviamente ha i suoi spazi a disposizione.