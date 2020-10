Ronaldo scrive al sé stesso del passato: “Siamo arrivati lontano, ma c’è altro da raggiungere”

TORINO – Nel suo ultimo post sui social pubblicizzato dalla Nike, Cristiano Ronaldo ha scritto una lettera al sé stesso del passato: “Caro Cristiano, sono io. Il tuo io futuro. Quello che vedi nei tuoi sogni. Siamo arrivati così lontano, ma non posso prendermi meriti perchè è tutto grazie a te. Ti sei guadagnato la velocità, lavorando all’alba e andando in palestra nel pieno della notte e quando le cose si sono fatte dure, tu sei diventato più forte. Più veloce. Vedevi ogni gol prima che accadesse, hai creduto in noi. Il nostro viaggio è stato incredibile, ma c’è sempre altro da raggiungere. È tempo per un nuovo sogno”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA