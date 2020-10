Ronaldo, rientro in Italia non prima di settimana prossima

TORINO- La Juventus è in costante contatto con lo staff medico del Portogallo, così da poter monitorare la situazione riguardante Cristiano Ronaldo, risultato positivo all’ultimo tampone per il Coronavirus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fenomeno bianconero dovrebbe rimanere nella sua terra Natale almeno fino a questo fine settimana. Tra non prima di cinque giorni sarebbe infatti previsto un nuovo tampone e, solo in caso di esito negativo, si potrebbe valutare un rientro a Torino.