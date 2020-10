Ronaldo, portare la Champions a Torino è un pensiero fisso

TORINO- Nell’edizione di oggi, Tuttosport si sofferma sul grande obiettivo di Cristiano Ronaldo: riportare la Champions League a Torino dopo più di 24 anni. Dall’estate del 2018 il fenomeno portoghese ha in mente questo traguardo, che lo porterebbe ad alzare il trofeo per la sesta volta in carriera, agganciando il primatista Gento (ex leggenda del Real Madrid). Per farlo, però, si partirà dalla sfida con l’eterno rivale Lionel Messi, avversario nel girone di Champions con il suo Barcellona.