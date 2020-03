Ronaldo, nessun ripensamento sull’avventura in bianconero

TORINO- Molte voci riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo si stanno susseguendo in questi giorni, con il portoghese che secondo molti potrebbe lasciare la Juventus in estate. Stando a quanto riferito da Tuttosport, però, Cr7 non avrebbe intenzione di terminare in anticipo il proprio contratto con i bianconeri, attualmente in scadenza nell’estate del 2022. Ulteriore dimostrazione di come il numero 7 sia ormai calato alla perfezione nell’ambiente.

