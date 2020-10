TORINO- Risultato positivo al tampone per il Coronavirus, Cristiano Ronaldo dovrà saltare i prossimi due impegni in calendario per la Juventus (contro Crotone e Dinamo Kiev). Come riportato dal Corriere dello Sport, come se non bastasse, Cr7 dovrà anche pagare una multa per aver abbandonato l’isolamento fiduciario prima del previsto. La cifra da pagare si aggira comunque tra i 400 e i 1000 euro.