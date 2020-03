Ronaldo, in estate possibile incontro per il rinnovo

TORINO- Prima dell’interruzione forzata del campionato, Cristiano Ronaldo era stato sicuramente l’uomo in più della Juventus, che aveva da poco riconquistato la testa della classifica. Segnali di come Cr7, nonostante i 35 anni, non abbia alcuna intenzione di prendersi una pausa, volendo macinare ancora record su record. E, secondo quanto riportato dal Messaggero, in estate potrebbero essere ridiscussi i termini del suo contratto. Possibile rinnovo oltre il 2022 o, in caso contrario, addio al termine naturale dell’accordo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<