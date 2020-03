Ronaldo guida il taglio degli stipendi: Cr7 rinuncia a 10 milioni

TORINO- La Juventus, nella serata di ieri, ha comunicato la decisione dei propri tesserati (calciatori e allenatore) di rinunciare ad una parte dello stipendio in questo momento così delicato. Una scelta in cui, ancora una volta, è stato Cristiano Ronaldo a giocare un ruolo fondamentale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cr7 rinuncia a percepire 10 milioni di euro di stipendio e, alla luce del suo status di più pagato della rosa, questa decisione ha aperto la strada anche agli altri compagni.

