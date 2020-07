Ronaldo a caccia di gol: vuole il trono di capocannoniere anche in Italia

TORINO- All’Allianz Stadium, in occasione di Juventus-Lazio di questa sera, andrà in scena anche lo scontro tra Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. I due, al momento a quota 28 e 29 gol in campionato, sono in lizza per aggiudicarsi il trono di capocannoniere, che l’ex bianconero ha già raggiunto nel 2014 con il Torino. Cr7 è invece in cerca di un’affermazione nel terzo campionato della sua carriera, dopo aver vinto la classifica marcatori con le maglie di Manchester United e Real Madrid.

