TORINO- Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la Roma ha sempre Fabio Paratici tra i nomi papabili per occupare il posto di ds, lasciato vacante da Daniele Petrachi. Il dirigente bianconero, però, non sarebbe l’unico nome sulla lista. Restano infatti in corsa anche Rangnick (già vicino al Milan nei mesi passati) e il dirigente nigeriano Michael Emenalo, al momento libero dopo aver lasciato il Chelsea nel 2017.