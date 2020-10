Rita Antognoni: “Chiesa? Terminata una storia assurda. E come si è ridotta la Juve…”

TORINO- Rita Antognoni, moglie dell’ex numero 10 della Fiorentina Giancarlo, ha lanciato una frecciatina alla Juventus in merito al caso Chiesa. Questo il suo post sui social: “Finalmente questa storia assurda è terminata. Comunque lasciatemelo dire, anche la società più importante d’Italia si è ridotta alle ultime 24 ore dopo due anni di flirt e strizzatine di occhio. Mi riviene in mente quella sera che Melloni chiamò per sapere se Giancarlo accettava di passare alla Juve, l’avvocato lo voleva fortissimamente e sul piatto per lui avrebbe messo davvero tanto, ma lui non accettò voleva soltanto rimanere a Firenze”.