Rigore Ronaldo, il retroscena: cosa ha detto Pinsoglio a Buffon

TORINO- Anche contro la Lazio Cristiano Ronaldo ha trascinato la Juventus al successo, spingendola sempre più vicina al suo nono scudetto consecutivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un divertente retroscena riguardante il primo dei due gol, il rigore messo dal fenomeo portoghese alle spalle di Strakosha. Al momento del consulto del VAR da parte di Orsato, infatti, Carlo Pinsoglio avrebbe in qualche modo tranquillizzato Gigi Buffon, dicendogli “tanto lo segna”. E così è stato, per la gioia di tutti i tifosi juventini, Buffon in primis.

