Retroscena Arthur: infortuni e comportamenti che non sono andati giù al Barcellona

TORINO- Come ufficializzato qualche settimana fa, dalla prossima stagione Arthur sarà un giocatore della Juventus, mentre Miralem Pjanic si unirà al Barcellona. Uno scambio facilitato dai diversi problemi fisici e dai numerosi comportamenti che non sono andati giù al club blaugrana. Come spiegato dal Mundo Deportivo, infatti, la società catalana non ha mai mandato giù le violazioni del codice etico da parte dell’ex Gremio. Una su tutte il problema fisico rimediato dopo la festa di compleanno dell’amico Neymar.

