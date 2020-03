Resta viva l’ipotesi scambio Mandragora-Cristante

TORINO – Come anticipato dal CFO bianconero, Fabio Paratici, nel prossimo mercato gli scambi potrebbero farla da padroni. I club avranno meno liquidità e dunque meno spazio per trattative troppo onerose. Per questo prenderanno corpo una serie di ipotesi su scambi di calciatori. Tra queste ce n’è una che si è più volte riproposta nelle ultime settimane: una trattativa tra Juventus e Roma per portare Bryan Cristante a Torino. Il centrocampista ex Atalanta piace alla Juve, che starebbe pensando di scambiarlo con Mandragora, su cui ha ancora un diritto di riacquisto da esercitare.

