TORINO- Buone notizie per la Juventus sul fronte De Ligt. Come riportato da Tuttosport l’olandese, al momento ai box dopo l’operazione al quale è stato sottoposto per risolvere il problema alla spalla, è tornato a lavorare in campo. Il recupero procede secondo i piani e il ragazzo sfrutterà a pieno questa pausa per le nazionali per tornare in forma, con l’obiettivo di essere in campo l’8 novembre nel match contro la Lazio.