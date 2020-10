TORINO- Come riportato da OptaPaolo, nelle uniche due gare giocate dalla Juve fin qui (contro Sampdoria e Roma), la squadra di Andrea Pirlo ha avuto una media di 655 passaggi. Mai così tanti per i bianconeri dalla lontana stagione 2004/05. Frutto della costruzione partente dalla difesa e della grande ampiezza di gioco, che hanno migliorato la media di 571,8 raggiunta lo scorso anno con Sarri in panchina.