TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha analizzato la situazione in casa bianconera: “Il bilancio è certamente positivo. Il voto è buono, quando prendi due talenti come Kulusevski e Chiesa non potrebbe essere diversamente. La pecca, però, è sulla sinistra. Lì avrei preso un altro terzino, per permettere a Pirlo di avere maggiori soluzioni durante la partita”.