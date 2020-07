TORINO- In vista della prossima stagione, con Gonzalo Higuain sempre sul piede di partenza, la Juventus è alla ricerca di un centravanti. Come riportato da Tuttosport, il ds Fabio Paratici non molla la presa per Raul Jimenez, protagonista con la maglia del Wolverhampton e seguito dagli altri maggiori top club europei. Il grande ostacolo è però il costo del cartellino, valutato sui 60 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<